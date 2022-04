Julie JACQUEMOT

Bonjour à tous,



Après avoir commencé mon activité d'illustratrice en 2009 dans le domaine de l'illustration documentaire, j'ai actuellement un style plus personnel qui me permet d'exprimer davantage ma créativité. Ceci dans différents domaines tels que l'édition jeunesse, la couture, le design textile, la décoration...avec comme source d'inspiration principale l'univers de l'enfance et mon quotidien.



Bien artistiquement,

Fluffy



http://fluffyart.canalblog.com/



Mes compétences :

Blog

Couture

Création

Décoration

Design

Design Textile

Enfance

Graphisme

Humour

Illustration

Mode

Papeterie

Peinture

Textile