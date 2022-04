Julie JAMBERT

Je suis auditrice Tierce partie et consultante en entreprise pour les 2/3 du temps et Formatrice ou enseignante dans l'enseignement supérieur de Bac +2 en DUT Tech de Co à Bac +5 pour l'École D'ingénieurs le tiers du temps restant.

En entreprise, j'aide à la création et je réalise des accompagnements dans le cadre d’évolutions de poste, de carrière...

Je forme des stagiaires professionnel sur les outils indispensables à leur autonomie et les accompagnons dans leur mise en œuvre.

J'interviens au sein des entreprises pour de l’audit, de l'accompagnement à la certification sur les normes ISO 9001, EN 9100, ISO 2200, et crée des formations sur mesure.

J'interviens aussi en ingénierie pédagogique en présentiel et en classe virtuelles ou en e-learning pour des organismes de formations partenaires, des pépinières d'entreprises et établissements d’enseignement supérieur pour des cours.



Mes domaines de compétences principaux sont :

Audit

Négociation

Communication

Méthodologie Achats

Méthodologie Logistique (Lean 6 Sigma …)

Optimisation et gestion d’un entrepôt ( Capacitaire de stockage, gestion des flux et des stocks…)

Management de la Qualité et la mise en place d'un SMQ

Supply-Chain Management & SCOR



Mes compétences :

Supply chain management

Logistique industrielle

Logistique internationale

Achats responsables

Achats internationaux

Negociation achats

Communication évènementielle

Audit externe

Management de la qualité

Qualité

Approvisionnement

Gestion des stocks

Communication

Négociation

Logistique

Audit

Achats

Six Sigma

ISO 900X Standard

SAP

Kanban

ISO 14001 Standard

budgets

Supply Chain

SMED

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

DMAIC