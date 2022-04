Julie JANIER

Actuellement responsable de secteur en grande distribution, je recherche un poste de manager débutant ou responsable événementiel. Les perspectives de carrière m'intéressent vivement.



L'expérience que j'ai acquise en tant que responsable de secteur, commerciale, guide-vendeuse et réceptionniste m'a permis de développer des stratégies commerciales, négociations client et de gérer un secteur en toute autonomie au sein d'une équipe commerciale.



Mon expérience d'un an et demi en tant que chargée d'événementiel privé au sein de la Citadelle de Besançon, m'a permis d’organiser et gérer des soirées cocktail, dîners de gala et conférences pour des associations et entreprises. J’ai pu mettre en pratique les bases de management et prendre du recul sur le service pour constituer le bilan annuel.



Diplômée d’un BTS trilingue, je suis capable de maîtriser plusieurs langues.



Dotée d’un réel engouement pour le contact client idéal, j’aime travailler dans une équipe agréable et professionnelle.



Mes compétences :

Dynamique

Rigueur