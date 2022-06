Tiphaine CUENIN

J'aspire à un travail atypique, où concilier les nouvelles technologies, l'art et le design.



Carrossier peintre de formation, j'ai étudié le prototypage automobile à l’école ESPERA Sbarro à Montbéliard, ainsi que la carrosserie traditionnelle/restauration automobile.

J'aime le travail du métal, la soudure, le formage,... mais beaucoup d'autres matières ont su susciter mon intérêt pour la création tel que le bois ou le BFHP.

L'informatique a toujours fait partie intégrante de mon quotidien. Fervent utilisateur des produits Apple, j'ai toujours eu un certain plaisir à les manipuler quotidiennement, que ce soit au travail ou à mon domicile. Autodidacte dans ce domaine, je répare moi même de nombreux objets tels que des Iphones, des iMacs, ou MacBooks. Je fais cela à titre personnel ou pour dépanner des gens de mon entourage, et ce avec un certain plaisir... J’ai pu aussi sauver de vieilles machines Apple en les recyclant en objets déco grâce à leur design intemporel. Certains trouveront cela un peu “geek” mais pourtant, cela ne laisse personne indifférent!



Mes compétences :

Peinture

Créatif

Réparation informatique Hardware / Software

Mécanique

ArchiCAD

Solidworks

Winner (CAO)

Insitu