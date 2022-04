Clément RENAUD

Technicien enrichis de 10 années d'expérience dans différents secteurs d'activités, de l'aéronautique au sport&loisirs, j'apporte mon expertise en recherche et développement.



Sur vos projets de moulage et modelage, je détermine et définit les méthodes de fabrications, conçoit les outillages d’exécution, assure les mises au point de fabrication et estime les prix de revient. Cela en apportant la technicité nécessaire à la réalisation et à l'optimisation de la production de pièces en matériaux composites.



Mes compétences :

Qualité

AutoCAD

SolidWorks

Management

Production

Gestion de projet

Microsoft Office

Autodesk inventor