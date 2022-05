Sabrina SAÏDI

L’utilisation des différents outils nécessaires à la géomatique tels que PostgreSQL pour la gestion de données ainsi que les logiciels SIG (ArcGIS, QGIS, MapInfo,...) me sont familiers.

Mes compétences telles que la création de modèle conceptuel de données ou la réalisation de l'architecture d'un SIG ont été mises en oeuvre dans différents postes, tout comme la gestion, l'alimentation et l'administration de bases de données en langage SQL.

En complément de mes aptitudes en SIG je dispose également de compétences en environnement.



Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Dynamique et active

Cartographie SIG

MapInfo

Climatologie

photoscape

Wordpress

ArcGIS

PostgreSQL

QGIS

PostGIS

Géomatique