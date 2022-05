Ludovic THIELLAND

Consultant technique pendant huit ans au sein d’un bureau d’études dans le domaine des Télécommunications, j’ai entrepris en 2015 une démarche de reconversion professionnelle dans le domaine des Systèmes d’Informations Géographiques. Curieux de nature, la formation de Technicien Supérieur SIG, à laquelle j'ai participé au GRETA d'Avallon, m'a permis de développer de nouvelles compétences techniques et d’être en phase avec les évolutions technologiques du métier.

Quant à mes précédentes expériences, elles m'ont permis de développer des compétences transversales telles que : analyse et optimisation des besoins, rédaction de cahier des charges et animation d’un groupe de travail.

Dans le cadre de ma formation au GRETA, J'ai effectué un stage à la communauté d'agglomération du Grand Chalon pendant 3 mois au sein du service SIG et en collaboration avec le service Urbanisme pour la mise à jour de la numérisation des PLU.

A la suite du stage, Le Grand Chalon m'a engagé pour un CDD d'un an afin de continuer mon travail sur le projet de PLUi, prévu pour 2018.



Mes compétences :

Visual Basic

SQL

Python

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MicroStation

MapInfo

Java / JavaScript

HTML

C

ArcGIS

Adobe Illustrator