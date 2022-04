Delphine BONNET

Titulaire d'un master 2 Archéo-Géo-Sciences à l'Université de Bourgogne, j'ai acquis des compétences dans le domaine de l'archéologie et dans celui de la géomorphologie en réalisant plusieurs stages de fouilles et professionnels. Je recherche un poste de Technicienne de Fouilles spécialisée en Géomorphologie.



Mes compétences :

Reconnaissance des structures archéologiques

Photographies de profils géologiques

Fouille par passes progressives

Utilisation d’outils topographiques

Relevés horizontaux et verticaux de décapages

études environnementales des sites

Internet

Microsoft Excel

Etudes géométriques des sédiments

Adobe Illustrator

Relevés horizontaux et verticaux de structures

Microsoft PowerPoint

Réalisation de coupes stratigraphiques

Dessin de structures archéologiques

Surfer

Etudes colorimétriques des sédiments

Nettoyage du matériel

Microsoft Word

Photographies de structures archéologiques

Études texturales des sédiments

Suivi de pelle mécanique (décapage, sondages)

ArcGIS

Analyses géomorphologiques

EndNote