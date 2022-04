Julie JANUS

Récemment diplômée de l'Institut du Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), je suis actuellement JRI à LCI.



Je suis diplômée d'un master en journalisme réalisé à Lille et d'une licence professionnelle JORIS (Journalisme Reporter d'Images et Sons) effectuée à Valenciennes. Cette formation m'a permis d'acquérir une technicité que mon bac +5 ne m'avait pas apportée comme : le maniement de la caméra, l'utilisation de logiciels de montage (AVID, Final Cut...), la mise en pratique et la réalisation de reportages.



Afin d'être toujours plus à l'aise avec la technique, j'ai donc choisi d'intégrer le Diplôme Universitaire JRI à l'IJBA.





Mon site : https://juliejanus5.wordpress.com/

Site de Seasons Production : http://www.seasons-production.fr/



Mes compétences :

Journalisme

Photoshop

Premiere CS5

Photographie

After Effects CS6

Avid

Adobe InDesign

Final Cut Pro

Audiovisuel

Médias