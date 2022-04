Julie JAUSSAUD

TNS, AVEZ-VOUS PENSEZ À VOTRE RETRAITE ?



Vous souhaitez maintenir votre niveau de vie à la retraite et vous vous interrogez sans doute sur votre propre situation :

Quels seront les impacts de la réforme sur ma future retraite ?

À quel âge pourrai-je partir à la retraite et à quelles conditions ?

Quelles solutions envisager pour l’optimiser ?





Avec nos experts retraite, vous déterminerez la solution de retraite à mettre en place correspondant le mieux à votre statut professionnel :



> Mondiale Retraite : Bénéficiez des avantages fiscaux de l’assurance vie et d’un taux de rente garanti à l’adhésion.



> Mondiale Retraite Professionnel : Déduisez vos versements de votre revenu imposable et à terme choisissez parmi de nombreuses options de rente.



> Mondiale Solutions Retraite : Déduisez vos cotisations de votre revenu net imposable et profitez de la souplesse du contrat en choisissant le rythme et le montant de vos versements.

LES + DE NOS OFFRES :



De nombreuses options de rente

Des avantages fiscaux dès aujourd’hui

Un suivi personnalisé par nos conseillers experts.



