Julie JAVELLE

J'ai crée IMANY en mai 2011 — Thérapeute en soin Énergétique dans le le Var - Après 5 ans de formation dans les médecines douces,spécialisé dans la relation d'aide, je travail avec une vision holistique (globale) de la personne.



Nouveautés 2014 : Très bientôt chez Imany, "Que ton alimentation soit ta première médecine"- je vous accompagne dans votre projet.



Nouveautés 2015 : Praticien en santé naturelle "Prévention des troubles du bien-être et de la santé

par l'hygiène de vie et l'alimentation saine"...



Les 3 piliers d'Imany : Nutrition / Physique / Émotionnel, je vous accompagne. pour plus de renseignements : 07-61-70-78-98 ! un programme contre les régimes mais pour un épanouissement personnel durable : un nouveau style de vie ...



*Ma pratique est sur l’ordre du conseil et non du diagnostic



Mes compétences :

Energie

Massage

Médecine

Médecine douce

Soin