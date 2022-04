Julie JEROLON

Bonjour,

Diplomée de l’ESAAD Duperré, j’ai travaillé pendant 12 ans en tant que graphiste puis directrice artistique, au sein de diverses agences de communication, expériences qui m’ont amenée à découvrir différentes facettes du métier, essentiellement dans le domaine du marketing opérationnel, mais aussi en édition, identité visuelle et webdesign. Fin 2009, je m’installe à mon compte ! Je travaille sur un large éventail de projets graphiques…J’aime trouver des idées et créer des émotions visuelles. Découvrez mon univers sur mon nouveau site, que j'ai voulu original et ludique : juliejerolon.com