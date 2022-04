Diplômée en Master of Science in Marketing à la Dublin Business School en double diplôme franco-irlandais avec l'ISEG de Strasbourg. En spécialité Marketing Relationnel et Data Marketing.

Passionnée de voyages, des Etats-Unis. Je suis dynamique, sociable avec de la curiosité à revendre.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Anglais - TOEFL 90/120

Anglais - TOEIC 935/990

Microsoft PowerPoint