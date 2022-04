Julie JOLY

Après 10 années passées au service communication d'une Maison de Luxe lyonnaise, j'intègre début 2017 la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Normandie. Sensibilisée à la problématique du recrutement dans les métiers d'Art, je mets aujourd'hui la promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle au coeur de mes préoccupations. Les gestes d'excellence et les savoir-faire artisanaux sont aujourd'hui, en Normandie, une source d'emploi et de développement économique sous-estimée. J'oeuvre donc à les faire connaitre et reconnaitre auprès du grand public mais aussi dans les sphères politiques et économiques.



Mes compétences :

Communication

Environnement

Médias

Publicité

Relations Publiques

Relations Presse

Evénementiel

Communication / Marketing

Customer Relationship Management

Merchandising

Publicité - plans médias et événementiels

Notions en PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign)