Julie JONQUIÈRE

Mes expériences en Marketing Développement et Opérationnel dans les Cosmétiques & Parfums m’ont permis d’acquérir les compétences indispensables de tout chef de produit. J’ai ainsi pu développer une véritable sensibilité produit, une bonne connaissance de l’univers de la beauté ainsi que le goût du détail et de la rigueur.



Points forts :

- Expérience complémentaire de la fonction marketing : opérationnel et développement

- Connaissance des différents circuits de distribution : sélectif et grande distribution

- Profil international: 1 année d’études et un stage à l’étranger (Allemagne et Etats-Unis)

Anglais business et Allemand bon niveau



Mes compétences :

Cosmétiques

Marketing

Cosmétique

Gestion de projet