Julie JOSEPHINE

Titulaire d’un DEESGEST Management et Gestion des PME bac+3 et d’un BTS NRC Négociation Relation Clientèle bac+2, effectués en alternance.

Parlant anglais couramment, ayant étudié cette langue dans une école de langues internationale je souhaite postuler au sein d'une entreprise en Seine et Marne 77.



Je serai sur le département à partir du mois d'octobre 2016.



Mes compétences :

Autonome

Centre d'appels

Prospection commerciale

Autodidacte

Internet

Créativité

Organisation

Communication orale

Persuasion

Accueil physique et téléphonique

Techniques de vente

Marketing

Gestion de projet

Aisance relationelle

Secretariat anglophone

Microsoft Office