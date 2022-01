Bonjour,



Actuellement en poste en tant que Responsable d'Exploitation département Nettoyage Industriel dans le secteur Propreté&Services Associés, je souhaiterai étoffer mon réseau dans ce domaine.

Je me tiens donc disponible pour communiquer avec vous et pour de plus amples informations n'hésitez pas à consulter mon curriculum vitae et à me contacter directement.



Bonne lecture et à bientôt!



Gabrielle GACHET



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Amadeus CRS

Logiciel CRM