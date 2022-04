Catherine GACHET

Convaincue que le travail contribue à l'équilibre et à l'épanoussement de soi, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers un métier permettant d'accompagner les personnes dans leur accés à l'emploi.

Positive et d'une écoute bienveillante, j'ai toujours veillé à installer un cadre confiant et stimulant, à guider sans diriger, afin de stimuler les ressources propres à chacun.

Mon expérience dans l'accompagnement individuel et collectif de publics souvent en rupture m'a amenée à développer un suivi favorisant une démarche dynamique autour de et surtout avec la personne, notamment en mettant en place des actions ciblées tout en tenant compte des attentes, des objectifs et des particularités de chacun.

Mon parcours professionnel m'a permis d'évoluer dans différents domaines d'activités et de ce fait, d'acquérir une bonne connaissance du tissu local et des réalités quotidiennes des entreprises.



Mes compétences :

Art

Art thérapie

Médiation

Médiation artistique

Relation d'aide

techniques de motivation

Ecoute active