Catherine GACHET

Je suis assistante depuis 30ans. C'est un métier que j'ai choisi, que j'ai appris et que j'ai toujours exercé.

C'est un métier où je peux mettre en pratique ma rigueur et mon sens de l'organisation en gérant des agendas et en organisant des réunions ou des événements dans le respect des délais.

C'est aussi un métier où je sais nouer des contacts pour être un relais fiable entre mon manager et ses différents interlocuteurs. De plus, je suis à l'écoute des besoins des personnes avec qui je travaille et je suis sans cesse à la recherche de solutions pour faciliter leur tâche.

Enfin, c'est un métier qui m'a permis de développer des capacités d'adaptation. J'ai travaillé dans des univers variés, de la distribution de mobilier à la fondation pour la recherche, du grand groupe industriel à la petite organisation professionnelle.



Mes compétences :

Adaptabilité

Anglais

Anglais professionnel

Autonomie

Discrétion

Ecoute

Internet

Microsoft Pack Office

Outils Internet

Professionalisme

Rigueur

Sens du service

Sociable

travail en équipe

Microsoft Office

Microsoft Outlook