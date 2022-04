Julie JOURDAN DE LA PASSARDIÈRE

10 d'expérience en Marketing Opérationnel, Identité de marque et Communication, avec une expertise Retail

# Identité et univers de Marque

# Retail concept, parcours client

# Marketing opérationnel, Vitrines et Visual merchandising

#Transformation Digitale

#BIlingue Russe



Mes compétences :

Chaîne graphique

Distribution

Microsoft CRM

PLV

Gestion de projet

Evénementiel

Trade marketing

Stratégie digitale

Merchandising

Adobe Illustrator

Parcours clients

Adobe Photoshop

Marketing opérationnel

Communication

Retail marketing