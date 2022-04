Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir

de solides compétences : Suivie de toutes les

opérations comptables jusqu'à la préparation du

bilan, gestion des encaissements et règlements

fournisseurs, gestion de la trésorerie,

intermédiaire entre la société et les banques,

rapprochement bancaire, déclaration TVA et charges

sociales, vérification des paies...