Boubaker SIDI (BOUHASSOUN)

Diplômé de l École d'Architecture de Lyon et de l'école Polytechnique fédérale de lausanne en SUISSE ma conception de l architecture est avant une démarche qui cherche à tendre vers une quête profonde entre la complexité des idées que tout projet peut avoir que ce soit aussi bien au niveau structurel qu'au niveau esthétique.

Le but recherché dans cette quête à mon sens quand le projet est réussi ne peut être que le fruit d'une architecture simple et fonctionnelle.



Je suis une personne passionnée, précise et exigeante dans mon domaine car celui-ci est un rêve d'enfant et me suis toujours interdit depuis l âge de dix ans de travailler au crayon de papier et à la gomme.