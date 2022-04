Julie JULIEN

Une formation et une activité professionnelle axée sur les métiers de la communication commerciale, la mode m'ont amenés à m'intéresser de très près à l'architecture et au design des appartements.

Ce que j'aime dans l'immobilier c'est aussi le dynamisme du secteur, le gout du dépassement, du challenge, le prestige de s'occuper d'appartement de charme, ma spécialité aujourd'hui!

Amoureuse de paris et des belles choses. j'ai décidé de développer mon activité au cœur du quartier latin

Le quartier latin:



Au quotidien, j'estime avoir beaucoup de chance d'être au contact d'une cliente qui m' et de parcourir les quartiers historiques de notre belle capitale. Quand un client vous confie la vente de son bien et/ou une recherche précise avec des critères spécifiques c'est un réel plaisir d'avoir pu contribuer à satisfaire les exigences et les accompagner à la réussite de leur projet personnel.

Tout commence par un grand sens des relations humaines, une écoute active et un esprit analytique pour comprendre les attentes des clients, aider le client à se situer sur le marché et un accompagnement personnalisé à la demande du client. Chaque projet client est une nouvelle aventure.

Une nouvelle histoire avec toutes ses particularité enrichissante. Chaque jours je continue d'apprendre.



Chaque jour je fais preuve d'un sens du service de qualité . C'est une valeur essentielle dans notre société actuelle.

Elle est le signe d'un respect dans la relation que je partage avec mes clients.