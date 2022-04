Julie JULIEN

Je possède une Licence en Langues Etrangères Appliquées spécialisations anglais et espagnol, option affaires internationales. Je parle donc couramment ces deux langues, d’autant plus que j’ai effectué un semestre à l’Université de Traduction et d’Interprétation de Grenade, et une année en Australie.

J’ai complété mon cursus en acquérant des outils professionnels pour être performante en entreprise. Pour cela, j’ai choisi un organisme de formation reconnu et homologué, l’I.FO.CO.P., qui propose une formation d’Assistante de Direction Administrative et Commerciale. Cette formation s’est faite par le biais d’un contrat de professionnalisation de un an que j’ai effectué au sein des Transports GRAVELEAU qui, par la suite, m’a employée comme assistante commerciale.



Je suis actuellement responsable d’un binôme gérant notamment la création de newsletters, leur programmation et le respect des plannings.

Ma polyvalence me permet également de gérer des tâches d’ordre administratif et comptable.



Mon objectif est d’évoluer dans mon métier d’assistante commerciale dans un secteur différent de ce que j’ai connu jusqu’à présent et en ayant toujours plus de responsabilités à ma charge. Mettre mes compétences au profit de votre entreprise en constante croissance sur le marché national et international constitue une motivation personnelle et professionnelle supplémentaire.



