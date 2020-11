Jean Benoit VIAULT

ARGOS CHAMPAGNE - Expertise-Comptable - Troyes - Aube - Grand Est



" Votre conseil de proximité ! "



Notre quotidien : Côtoyer et de conseiller des chefs d'entreprises dans leurs réflexions stratégiques, leurs réussites mais également les accompagner face aux difficultés qu'ils rencontrent.



+ Rendez-vous conseils

+ Business plan

+ Créer votre entreprise

+ Piloter votre entreprise

+ Paies & RH - fiches de paies

+ Gestion de patrimoine avec des partenaires

+ Restructuration de groupe - Holding

+ Conseil juridique Évaluation d'entreprise

+ Audit d'acquisition

+ Audit social



Diplômes :

+ Diplômé d'expertise-comptable

+ Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion

+ Master Comptabilité Contrôle Audit

+ Licence Comptabilité Contrôle Audit

+ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations



Mes compétences :

Expertise comptable

Audit