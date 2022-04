PORTFOLIO : http://juliejure.nexgate.ch/



----



Bonjour,



L’émergence des smartphone/tablettes ont profondément modifié les

codes des métiers du numérique (multi-écrans, hauteur de ligne de

flottaison, hiérarchie des informations...)



Face à ses nouveaux enjeux, il est devenu indispensable de comprendre

la cible pour proposer un service intuitif et facile d’utilisation

tout en exploitant au maximum le potentiel de chaque écran.



Passionnée par ses nouvelles problématiques, je suis actuellement

à la recherche d'un stage d'intégrateur/développer front-end de 4 mois

dans toute la France.



Mon profil semble correspondre à vos besoins?

Peut être pourrions nous nous rencontrer pour en discuter...



Bien cordialement,



Julie Juré



Mes compétences :

Référencement naturel

Mobile First

Responsive Design

SQL

Sublim Text

PHP

JavaScript

JQuery

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop