2d3d RECRUTEMENT

Créée en 1999 par Malika Brahmi et Florent Mounier, 2d3D Animations a développé comme activité principale la prestation de services pour le dessin animé (TV et cinéma). Au cours des dernières années, la société a collaboré à la fabrication de longs métrages d’animation pour le cinéma et de séries d’animation pour la télévision, ainsi qu’à quelques produits audiovisuels connexes (films documentaires, produits multimédia…).



A partir de 2005, la société a pris part à des coproductions françaises en tant que coproducteur minoritaire (Astérix et les Vikings) pour devenir par la suite coproducteur délégué minoritaire au niveau international sur plusieurs longs métrages d’animation (« 3 amis mènent l’enquête » (Allemagne/France/Italie), « Emilie Jolie » (France), « Pinocchio » (Italie/Luxembourg/France/Belgique), « Iqbal » (Italie/France/Canada), « 1884 » (UK/France)).



Depuis 2010, la société a passé un cap important en devenant producteur délégué majoritaire et initiateur de projets d’envergure internationale avec « Le réveil du Zelphire », « Mission Océans, le jeu » et « Mission Océans, la série ». L’entreprise a acquis depuis sa création une expérience reconnue. La société a su évoluer en développant un busines plan transmedia.