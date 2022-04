Ozeol RECRUTEMENT

Ozeol est un acteur incontournable dans le commerce international. Il agit en tant qu’intermédiaire dans le déstockage de ses partenaires dans le monde entier. Ozeol met à la disposition de ses clients des informations sur les différents produits disponibles dans toutes les régions du monde grâce à une communauté active d’acheteurs.



Ozeol offre une solution unique intégrée de marketing multi-canal qui fournit des informations complètes pour les acheteurs et les différents canaux de distribution.

Avec plusieurs années d'expérience dans l‘intermédiation commerciale réussie, Ozeol couvre plus plusieurs pays à travers le monde et une équipe spécialisée pour vous trouver la meilleure façon de liquider vos stocks. Nous mettons l'accent sur la qualité, le paiement à temps et le délai de livraison.



