Julie KERMORVANT

Etudiante de 20 ans, actuellement en 2ème année de BTS Assistant de Manager, j'étudie les stratégies de management des entreprises ainsi que tout ce qui fait partie du domaine administratif. Ma formation est aussi basée sur les langues étrangères. En effet, j'ai une bonne maîtrise de l'anglais et de l'espagnol ainsi qu'un niveau scolaire en italien. Pour l'obtention de mon diplôme, il est essentiel que je pratique un stage à l'étranger.



J'ai pour projet de poursuivre une licence professionnelle dans les assurances ou les ressources humaines et je souhaite trouver un emploi à responsabilité qui me permettra d'évoluer.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Sérieuse

Dynamique

Sphinx Software

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ponctualité