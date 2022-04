Gilles SIMON

Coach beauté/minceur



Depuis plus de 10 ans je travaille dans l’univers du marketing de réseau et du marketing relationnel. Ma sphère d’activité est principalement celle de la vente de produits de bien-être et de compléments minceur. Un secteur plus que jamais porteur. Dans ce cadre, j’ai présenté des solutions efficaces et sans risques à de nombreuses personnes désireuses de profiter d’une source de revenus supplémentaires tous les mois. Je les ai accompagnées dans leur développement personnel et continue de les suivre.

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel on exerce, le Marketing Relationnel est une affaire d’échanges profitables, d'enseignement, d'entraînement et de «mentoring». C'est l’un des rares métiers où la moindre compétence se partage sans condition. Lors de ma première expérience en marketing relationnel, je n'ai pas obtenu les résultats escomptés malgré mes efforts et ma détermination. J'avais pourtant présenté mon affaire à plus de 200 personnes, épuisant ainsi ma liste de noms qui s’est révélée trop juste. Je me suis alors tourné vers le web pour chercher des solutions pertinentes, et j'ai identifié celle qui fonctionne vraiment. Une méthode que j’ai éprouvée, et qui est bien plus efficace que celle de la liste de noms pour faire connaître mon opportunité à mes prospects. Aujourd'hui, je n’utilise plus que cette méthode puissante pour me promouvoir. L'avantage, c’est que je travaille de chez moi et uniquement sur internet. Je dialogue avec des personnes qui croient au marketing de réseau, partage mon expérience, quelques secrets, et de petites astuces de rien du tout qui contribuent aux grands résultats. Vous qui êtes acteurs du marketing relationnel et de la vente directe, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en vous inscrivant sur mon site : http://gillessimon.myspecialwebsite.com

