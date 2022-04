Bienvenue à toutes et tous sur mon profil Viadéo !



Vous recherchez un profil avec de l’expérience pour mener à bien les actions et missions demandées ?

Vous souhaitez un profil compétent pour conseiller mais aussi convaincre dans la mise en œuvre d’un plan ou projet novateur et créatif ?

Vous opterez pour un profil autonome, réactif, rigoureux et plein de créativité ? Alors ne le cherchez plus !



Mes expériences (tant dans le secteur privé que public) m’ont permis d’appréhender la réalité du terrain et d’en comprendre les subtilités, gages d’enrichissements personnels et professionnels.

Ma polyvalence dans le domaine de la communication assure ma capacité à gérer différents projets (et ce, en même temps !) que ce soit en matière d’analyse des besoins et d’élaboration de plans construits et adaptés à la politique choisie, qu’en matière de mise en place et de suivi de l’ensemble des actions print ou web, interne ou externe.



Ø pilotage et gestion de campagnes,

Ø rédaction et suivi de la ligne éditoriale (choix graphique, photos et style rédactionnel),

Ø créations graphiques (par mes soins ou par agence),

Ø organisation d’événements ou de projets spécifiques,

Ø management et coordination des équipes prestataires et interne, font parties de mes atouts (et oui, mais pas que !)

Avec un CV comme le mien, vous ne perdrez pas votre temps !



Quoi de plus simple (et davantage sympathique) que d’échanger ensemble sur mes expériences, vous dirigez une agence ? vous êtes recruteur ? Je suis disponible dès à présent pour intégrer votre équipe le temps qu'il faut !



Vous souhaitez prendre contact avec moi ?

N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur julie_khoudja@yahoo.fr



A très bientôt

Julie.



Mes compétences :

Gestion de projets

Conception graphique

Rédaction

Édition/print

Web