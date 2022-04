Julie KORMANN

Mes sources de motivation en quelques mots :



L'écoute, l'accompagnement, le travail de recherche et de partage d'informations, la relation de confiance et de partenariat avec les entreprises locales, la satisfaction du résultat.





Mon métier me permet d'enrichir mon réseau, d'affiner ma visibilité du marché de l'emploi, d'être à l'écoute des différents acteurs du recrutement et de leur proposer nos solutions.



Mes compétences :

Ressources humaines

Présentations

Prospection

Organisation d'évènements

Communication

Animation de réunions

Formation

Réseaux d'entreprises

Relationnel