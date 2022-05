Louis KORMANN

Expert comptable de formation, autonome, force de recommandations.



Double compétence polyvalente en cabinet d'expertise comptable et en entreprise internationale, dans différents secteurs d'activité.

Prêt à partager mes talents et à vous accompagner dans le pilotage de la performance.



Principaux domaines d'expertise :

• Améliorer le contrôle interne, la fiabilité des données comptables en respect des règles groupe

• Soumettre dans les délais les reportings mensuels en normes internationales, avec ERP

• Gérer les déclarations fiscales et sociales : remboursement de crédits d’impôt (11M), TVA européennes

• Optimiser les procédures comptables, dont digitalisation du cycle achats, P2P process

• Faire grandir des équipes comptables (taille moyenne : 3) grâce au partage de nos expériences.



Mes compétences :

Qualité

Taxation

Audit

Microsoft Excel

US GAAP

Sarbanes-Oxley

IBM AS400 Hardware

Business Objects

Managed several fiscal audits

Value Added Tax

Statutory Reporting

International Financial Reporting

Account Reconciliations

SAP FI

Microsoft Dynamics AX

Accounts Receivable

Purchase 2 Pay management

Analyse du cycle paie

Oracle