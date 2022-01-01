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Julie KOZLOWSKI

VERNANTOIS

Election présidentielle 2022

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En résumé

JULIE K STUDIO, AGENCE DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA,
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Mes compétences :
Illustrator CS5
Photoshop CS5
FTP
Wordpress Services
Direction artistique
Communication visuelle
Site internet
Communication

Entreprises

  • Julie K Studio - Agence de Communication - Directrice & Directrice Artistique

    VERNANTOIS 2009 - maintenant > Direction artistique et conception multimédia,
    Pour en savoir plus, voir les travaux, références et champs de competence sur :

    www.juliekstudio.com

  • NEUMANN Healthcare & Wellness Company, Comvort Group, Espagne, Barcelone - Directrice Artistique

    2008 - 2009 > En charge de la direction artistique pour différents comptes
    (Boiron, Pierre Fabre, Almirall, Uriach Cistitus, Oenobiol).
    > Responsable du suivi des projets.

  • ABM Serveis de Comunicació, Espagne, Barcelone - Directrice Artistique

    2007 - 2008 > Responsable de lagestion de la conception de supports de communication pour plusieurs comptes (VERKOS Labs, ENATE vin, Galerias Primero supermarché), conception de sites web, publicités, catalogues, posters, packagings, séances photo.

  • Julie Kozlowski, Asie (Bali, Tokyo, Bangkok) Europe (France, Espagne, Italie) - Designer Free Lance

    2004 - 2007 > Création d´outils de communication: catalogues/cartes de visite/flyers/photos pour agence d´architecture/restaurants/prêt-à-porter/enterprise d´engineering. > Création d´identité corporative & branding/packagings/design graphique pour websites/signs. > Création de menus/cartes techniques & photos pour restaurants. > Négociation client: presentation des projets/mise en place.

  • Jean-Marc Sinan Architecte, Paris, France - Asssistante d´architecte

    2004 - 2005 > Chef de chantier pour appartements à Paris.
    > En charge de la conception architecturale: confection des plans/organisation des plannings/choix des entrepreneurs.
    > Responsable de la gestion des stocks: commande & achat des materiaux/Organisation des achats/Choix des elements de décoration.

  • Melissa Shoes / Amulherdopadre / Chicaboom - Responsable de l´implantation de différentes marques de prêt-à-porter brésiliennes en France

    2004 - 2005 > Mise en place et exécution d´étude de marché pour Melissa Shoes
    > Présentation de la marque et des collections Amulherdopadre aux acheteurs parisiens (Colette / Kiliwatch / Salon Who´s Next...)
    > Importation des produits depuis leBrésil (gestion des incoterms/transitaires/douanes/tables de prix)
    > Mise en place d´un circuit de VRP multicarte pour diffuser les produits Chicaboom sur la Côte d´Azur

Formations

  • Booster Académy (France, Lyon)

    France, Lyon 2011 - 2012 Entraînement intensitf à la vente

  • CNED (Paris)

    Paris 2003 - 2004 BTS

  • Lisaa, L'Institut Superieur Des Arts Appliqués De Paris (Paris)

    Paris 2002 - 2004 Master Architecte d´intérieur / Design d´Environnement

  • ECV Paris (Paris)

    Paris 2001 - 2002 Année Préparatoire

Réseau