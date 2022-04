Julie KRIEG

Bonjour,



Je suis actuellement en formation Gestionnaire de Paie à la CCI de Nancy en Meurthe et Moselle.

Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage sur le mois d'août afin de valider mon titre.

Précédemment consultante spécialisée en management et gestion d'entreprise, je complète mes compétences par un titre qui me spécialisera en gestion sociale, visant à terme un poste de responsable de pôle social en cabinet comptable ou en services RH.

J'espère ainsi rencontrer des professionnels pédagogues et motivés à transmettre leur savoir et leurs compétences afin de former la nouvelle génération de Gestionnaire de Paie.

En effet, aujourd'hui, il est difficile de trouver un emploi sans expérience et le stage est donc une étape obligatoire qui permet aux employeurs de pouvoir s'assurer et se rassurer sur nos acquis, tout en participant à notre formation.



Je compte sur vous!





Mes compétences :

Conseil en management

Gestion administrative

Animation de formations

Paie

Conseil RH

Conseil aux entreprises

Communication interne

Communication visuelle

Gestion budgétaire

Conseil en communication

Conseil commercial

Négociation commerciale

Coaching

Conseil en organisation

Gestion des stocks

Organisation du travail

Conseil en recrutement

Communication événementielle