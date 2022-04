Julie LACK

Demandeuse d'emploi.

Professionnelle polyvalente avec plusieurs années d’expérience en communication, conseil, accueil, gestion de projets.

Aisance relationnelle et rédactionnelle, sens de l'écoute, esprit d'initiative, capacité à fédérer.

Bénéficie d'un large réseau professionnel sur la région Lorraine.





Mes compétences :

Maîtrise des outils bureautiques

Maîtrise de la suite Adobe Creative

Recommandations stratégiques

Relations presse et Relations publiques

Organisation d'évènements

Maîtrise de la chaîne graphique

Elaboration et suivi de plans de communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Accueil physique et téléphonique

Accueil