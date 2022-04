Julie LAFFORGUE

Depuis Novembre 2009: Juriste Financier à SG London

Contrats de financement et produits dérivés sur taux et change



Juillet 2006 - Octobre 2009: Juriste FInancier

Juriste financier marchés financiers spécialisée OTC, sur les produits dérivés sur actions et indices (GEDS).

Participation active aux Working Groups ISDA.



Diplômes:



2005: Diplôme d'AUDENCIA - Ecole Supérieure de Commerce de Nantes

Spécialisation Finance, semestre à Ohio State University (Columbus - Ohio).

2006: Master 2 de Droit Bancaire et Financier, Paris I, en cours.



Stages:



Nov.-Mai 2006: Stage HSBC France - Département Juridique - Opérations Marchés de Capitaux

Documentation juridique des émissions EMTN

Janv-Mars 2005: Stage Clifford Chance - Département Finance. Recherches juridiques et rédaction de notes

Avril- Septembre 2005: Stage Société Générale - Département litiges brokers. Travail sur un projet de recensement des diverses tarifications

Janvier-Mars 2004: Stage Scholz & Friends - Agence de publicité à Hambourg, Allemagne



