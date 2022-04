Julie LAGARRIGUE

Bonjour,



Après avoir étudié le marketing et la communication pendant trois ans au sein de l'Iseg Toulouse, j'ai réalisé une licence en apprentissage à l'ESC Pau au sein des Laboratoires Pierre Fabre à Castres comme attachée de relations clients.



Je suis actuellement étudiante à L'ICD Toulouse en première année de master spécialité marketing sectoriel et je réalise cette formation en alternance au sein d'Airbus en communication interne.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Sphinx et base de données

Pack adobe

Sharepoint