Julie LAIGRE

De formation artistique, j'ai acquis avec les années une solide expérience terrain en événementiel et en vente.

Actuellement, je suis en recherche active dans le secteur de l'événementiel, je suis disponible immédiatement et souhaite apporter mon savoir dans l'organisation de vos événements. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management

Communication

Suivi commercial et administratif

Evènementiel et logistique

Coordination de projets

Gestion de projet

Techniques de vente

Organisation d'évènements

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Modélisme

Stylisme