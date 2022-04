Julie LAINÉ

Après une première expérience complète chez un annonceur de Téléphonie au sein du service Trade marketing, j'ai poursuivi ma carrière dans une agence en conseil et gestion de marketing Opérationnel.



J'ai pu a travers cette expérience me spécialiser dans le développement et la mise en place de projets en marketing opérationnel et relationnel pour des PME mais aussi de grands groupes dans les secteurs de l'agro-alimentaire et des nouvelles technologies.



Depuis deux ans, je m'occupe de la gestion de projets d'animation de réseaux de distribution Mondiaux dans les domaines de l'automobile, du second œuvre du bâtiment et des nouvelles technologies.



J'ai eu le plaisir de voir l'un de mes projet récompensé en 2011 par le Trophées Action Commerciale dans la catégorie Animation de réseaux.







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Adobe Photoshop

Promotion des ventes

Trade marketing

Gestion de projet

SMS

Adobe Illustrator

Marketing

Graphisme

Réseaux sociaux

Web

Communication