Julie LAMARQUE

Après avoir obtenu un Master en Information et Communication et réalisé différentes missions dans les domaines du marketing et de l'audiovisuel, j'intègre en 2006 le groupe ISS Accueil & Services en tant que Coordinatrice Qualité avant d'évoluer rapidement sur un poste de Responsable Clients.



En 2013, La nouvelle direction me confie la réorganisation du Service Recrutement.



Choix d'une nouvelle équipe, mise en place d'outils plus performants, développement de partenariats adaptés, et optimisation des réseaux sociaux font partis de mes missions pour répondre à une demande toujours plus importante. Aujourd'hui, nous recrutons plus de 1200 collaborateurs en CDD et 350 en CDI uniquement sur Paris et l’Île-de-France.



Ayant le goût du challenge et aimant particulièrement travailler en équipe, je reste à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Relation clients

Communication