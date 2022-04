Julie LAMBERT

Après 12 ans d'expérience professionnelle, j'ai décidé de me mettre à mon compte.



Lambert Optikk a vu le jour le 2 novembre 2010.



Lambert Optikk

11 13 av Victor Hugo

13160 Châteaurenard



Opticien lunetier spécialiste de l'enfant





EXPERIENCE EN MAGASIN



Responsable adjointe :

• Chargée de la surface de vente, des résultats économiques et du bon fonctionnement du magasin

• Animation de réunions, gestion des plannings, veille concurrentielle

• Réunions commerciales : analyses commerciales, suivi de statistiques, performances équipes, propositions de budgétisation…



Opticienne collaboratrice

• Montages, vente, tiers payant, commandes stock…

• Adaptation lentilles, examens de vue

• Relations représentants, ophtalmologistes

• 2000 : mise en place du réapprovisionnement automatique informatique des produits lentilles toujours performant à la Générale d’Optique



PARCOURS PROFESSIONNEL

2009 Optique Lecler, Charleville Mézières. Remplacement



2008 Optique Clément, Strasbourg. Remplacements





2007 Optique Meschenmoser Strasbourg.

Adjointe : CA 1 300 000€, 13 personnes



2000-2007 Générale d’Optique Strasbourg. Adjointe : CA 900 000€, 6 personnes. Haguenau CA 550 000€, La Rochelle, opticienne collaboratrice



2005-2006 Année sabbatique: voyages linguistiques - Norvège, Pérou, Equateur, Espagne, Angleterre – suivis d’un voyage humanitaire au Népal



1998-1999 Opticiens Krys Charleville-Mézières. Opticienne collaboratrice



FORMATRICE EN OPTIQUE



Formatrice régionale, à la Générale d’optique, spécialisation métier d’opticien. Participation à l’élaboration « formation métier verres » toujours dispensée dans l’enseigne

Animations et mise en place de diverses formations en magasin tout au long de ma carrière : verres, inadaptation verres progressifs, lentilles, produits lentilles, vente enfant. Mais aussi suivis devis, tiers- payant, vente



FORMATION

2008 Formation Business English 300h CFC Châteaurenard

2008 CAP couture flou candidat libre, Coupe et couture Hammer Strasbourg

2002 Formation formateur régional Générale d’Optique

1998 BTS Opticien lunetier Ecole d’Optique de Lille

1997 BEP CAP Optique Lunetterie Lille

1995 Baccalauréat série scientifique Charleville-Mézières



LANGUES

Anglais : niveau C1 selon la grille de compétence linguistique européenne

Espagnol : bonne connaissance



CENTRES D INTERETS

Création de vêtements sur-mesure, d’un site internet. Voyages.



Mes compétences :

Amerique du sud

Coaching

Couture

Création

Création d'entreprise

Formation

Mode

Optique

VAE