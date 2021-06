Elodie GERMAIN

Consultante-formatrice, je crée des solutions marketing accessibles pour atteindre vos objectifs.



Après des études supérieures en marketing et 11 ans d'expérience au sein de services marketing d'un grand groupe et de PME, j'ai choisi de mettre mes compétences au service des entreprises.

Ensemble, nous pourrons prendre du recul sur votre activité et déterminer des solutions marketing sur mesure, adaptées à votre entreprise.

Analyse stratégique, étude de marché, création de supports de vente, organisation de séances de créativité, diagnostic de la relation clients : une palette d'outils qui ont un seul but, vous permettre d'atteindre vos objectifs.



Mes compétences :

Formation

Innovation

Relations clients

Enseignement

Marketing

Réseaux sociaux