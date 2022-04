Julie LAMOTTE

De la réflexion stratégique à la mise en oeuvre opérationnelle, je déploie des solutions de communication innovantes afin de répondre aux objectifs de réputation, d'image et de notoriété des marques que j'accompagne.



Mon expertise :



- Communication de marque : Brand content / Storytelling / Brand experience

- Communication événementielle : conception et production d’événements en BtoB et BtoC : road-show, convention, séminaire, soirée interne, lancement de produit, stand événementiel, RP,…

- Licensing / produits dérivés

- Communication sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, tweeter,…

- Communication Print : création, conception et diffusion de supports d’édition : magazine, leaflet, PLV, flyers,..



Développement commercial / Relation client :

- Gestion, suivi et développement d’un portefeuille clients

- Présentation des offres commerciales, conseil et accompagnement clients



Management d'équipes : encadrement des cellules de production et de création.

Chiffrage et gestion financière des projet