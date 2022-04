Eleonore PISCIONE

Je suis passionnée par la communication d'où mon expérience riche et variée dans ce secteur : relations presse, média planning, évènementiel, stratégie et conseils. Je suis polyvalente à la fois par mon savoir faire et mes compétences, à la fois par mon adaptabilité à tous types d'interlocuteurs et de situations.



Je suis résolument passionnée par les gens aussi. J'aime la vie et j'aime l'action d'où mon parcours de coach de vie.

Mes spécificités :

- Gestion de votre temps

- Optimisation de votre organisation

- Définition de vos priorités

- Prise de recul et prise de décision

- (Ré)Orientation professionnelle



Mes valeurs : le respect, l’amour, l’honnêteté, l’authenticité et la liberté.



Toutes les infos surArray



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Cross Media

Evénementiel

Média

opérations spéciales

Presse

Relation presse

Relations publiques

Tourisme