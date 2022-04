Julie LANDART

Vétérinaire en pratique canine, j'assure la médecine et la chirurgie des cliniques dans lesquelles je travaille, seule ou en équipe. J'ai suivi des formations en échographie abdominale et en dermatologie

Je m'intéresse au management et aux possibilités de développement d'une structure.

Je suis également intéressée par les différentes possibilités et évolutions que le diplôme de vétérinaire nous offre au cours de notre carrière.



Mes compétences :

Vétérinaire