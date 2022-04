Initialement formée à la chimie à l’Ecole Normale Supérieure, j’ai ensuite souhaité mettre à profit ces connaissances pour la gestion des pollutions environnementales. Au cours de mon parcours, j’ai eu l’opportunité de gérer des projets divers en chimie et environnement que ce soit en laboratoire, en bureau d’études ou en administration. Cette pluridisciplinarité ainsi que mon expérience en contexte international m’ont apporté d’une part une expérience certaine en termes de management environnemental et d’autre part des qualités personnelles notamment une grande faculté d’adaptation et des qualités relationnelles



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Autonome et rapidement opérationnel

esprit d'analyse

communication

bon rédactionnel

autodidacte

Environnement

capacité d'adaptation

créativité

bon relationnel

autonomie

ouverture d'esprit

Chimie