Julie LANNES

Diplômée d'un Master Management Sports Loisirs Tourisme, délivré par l'Université de Pau et des pays de l'Adour, je souhaite aujourd'hui intégrer une structure ou bien un service public dans le domaine du tourisme, du culturel et/ou du sport, en tant que chargée de développement, de promotion.



Mes compétences :

Management : recrutement, planning, logistique

Accueil, réservation, animation et vente

Montage de projets

Organisation d'évènements et communication