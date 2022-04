Julie LANNOT

Naturopathe, cuisinière holistique, thérapeute en psychogestionnel, animatrice d'ateliers sur le bien-être et l'alimentation santé, je suis à l'écoute de vos projets en entreprise pour vos salariés !

Possibilité d'animer des ateliers pratiques et/ou théoriques sur la gestion du stress, l'alimentation santé (atelier pratique et/ou théorique), les cures détox (avec dégustations), le sommeil, ...

J'interviens sur Toulouse et alentours ainsi qu'au Pays-Basque !

Pour toute question, demande de devis, volonté de construire un projet, n'hésitez pas à me contacter : pasquedeshippies@gmail.com



Mes compétences :

Community management

Relations presse

Communication

Développement durable

Web

Culture

Commerce équitable

Événementiel

Cuisine

Animation d'ateliers