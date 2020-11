Etudiante à Sup de Pub (Groupe INSEEC) en création publicitaire.



Je suis une personne curieuse, dynamique, créative, ayant le sens du contact et la volonté de bien faire.

Je m'intéresse à beaucoup de domaines différents, notamment ce qui touche à la création : dessin, écriture, graphisme et d'un point de vue plus professionnel : Publicité, communication.



Mes compétences :

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator